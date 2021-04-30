Российский МИД призвал Киргизию и Таджикистан не допустить новых инцидентов на границе

В заявлении ведомства говорится, что Москва готова содействовать решению любых спорных вопросов. Тем временем в МИДе Киргизии сообщили, что Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта путем переговоров. Глава киргизского Госкомитета национальной безопасности отметил, что в течение дня обе стороны отведут войска от границы.

Накануне в районе водозабора, который каждая из сторон считает своей территорией, произошли столкновения между военными двух стран. Как передает РИА Новости, с обеих сторон погибли 20 человек, пострадали более 150-ти.