Посольство США прекратит выдачу виз, за исключением дипломатических

С 12-го мая дипмиссия будет осуществлять только экстренные услуги для граждан США, а также выдавать очень ограниченное количество иммиграционных виз. Как говорится на сайте посольства, это связано с решением российских властей запретить брать на работу в дипмиссию граждан Россию и третьих стран. Консульский отдел в связи с этим будет сокращен на 75%.
2021-04-30T11:34:55+03:00
2021-04-30T11:46:25+03:00
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11:34, 30 апреля 2021
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