Посольство США прекратит выдачу виз, за исключением дипломатических

С 12-го мая дипмиссия будет осуществлять только экстренные услуги для граждан США, а также выдавать очень ограниченное количество иммиграционных виз. Как говорится на сайте посольства, это связано с решением российских властей запретить брать на работу в дипмиссию граждан Россию и третьих стран. Консульский отдел в связи с этим будет сокращен на 75%.