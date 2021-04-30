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11:34, 30 апреля 2021

Адвокату Ивану Павлову, по словам его коллег, вменяют разглашение данных предварительного следствия

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

Его задержали утром после обыска в гостиничном номере в Москве. Обыски также проходят в Петербурге по месту его жительства и в офисе правозащитного объединения «Команда 29», которым руководит Павлов.

Павлов специализируется на защите обвиняемые по делам о госизмене. Среди последних его дел – иск прокуратуры о признании структур Алексея Навального экстремистскими.  

Уголовное дело в отношении адвоката Ивана Павлова может быть связано с делом его подзащитного Сафронова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката.


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