Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста журналисту Ивану Сафронову до 7-го июля

В этот день год назад он был задержан по обвинению в государственной измене. Президент Владимир Путин ранее заявил, что дело в отношении советника главы Роскосмоса не связано с его журналистской деятельностью. В то же время сторона защиты отмечала, что инкриминируемые Сафронову действия относятся к 2017-0му году, когда он был корреспондентом газеты «Коммерсантъ». В его поддержку ранее выступил ряд изданий. Адвокатом Сафронова является задержанный сегодня Иван Павлов.

