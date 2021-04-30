Россия, США, Китай и Пакистан сегодня обсудят продвижение межафганских переговоров

Ранее президент США Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана с 1 мая: «Я считал, что наше присутствие в Афганистане должно быть сосредоточено на той задаче, ради которой мы пришли. В первую очередь гарантировать, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для повторного нападения на нашу родину. Мы сделали это. Мы достигли этой цели. Мы будем просить другие страны региона поддержать Афганистан, особенно Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию».

По словам Байдена, вывод войск планируется завершить к 11 сентября, 20-й годовщине терактов в Америке. Вслед за США о решении начать вывод своих войск объявили партнеры Вашингтона по НАТО.