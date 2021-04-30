Уполномоченный по правам человека в Петербурге призвал главу ЦИК отказаться от трёхдневного голосования

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал главу ЦИК отказаться от трёхдневного голосования. По его словам, многочисленные выявленные нарушения продемонстрировали, что это создаст условия для злоупотреблений, — передает Интерфакс.

В Петербурге в сентябре пройдут выборы в Госдуму, а также депутатов городского законодательного собрания.