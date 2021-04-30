В Москве арестован основатель крупнейшего мусульманского издательства России Асламбек Эжаев

Пресненский суд Москвы арестовал Эжаева на два месяца. В его квартире прошел обыск. Следствие подозревает, что он с 2012 года собирал средства для финансирования запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Деньги переводились на карту через приложение Сбербанк-онлайн, а затем он передавал их неизвестным лицам. Общая сумма переводов составила 34 миллиона рублей. По словам адвоката Эжаева, которые приводит сетевое издание «Медиазона», эти средства были платой за оптовые поставки литературы. Эжаев не раз оказывался в центре внимания правоохранительных органов. В прошлом году самарский суд признал экстремистским толкование Корана, опубликованное издательством Умма, которое возглавляет Эжаев. Точно такая же судьба постигла и еще ряд изданных Уммой книг.

В 2019 году издание Бизнес-онлайн включило Асламбека Эжаева в число ста влиятельных мусульман России.