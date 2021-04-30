Посольство США в Москве предупредило, что с 12-го мая прекратит обработку выдачу неиммиграционных виз

В дипмиссии пояснили, что вынуждены на 75% сократить численность консульского отдела в связи с решением российских властей запретить посольству нанимать иностранных граждан. В сообщении на сайте посольства рекомендуется американцам, которые находятся в России, покинуть страну до 15-го июня, если их российская виза истекает.