Посольство США в Москве предупредило, что с 12-го мая прекратит обработку выдачу неиммиграционных виз

В дипмиссии пояснили, что вынуждены на 75% сократить численность консульского отдела в связи с решением российских властей запретить посольству нанимать иностранных граждан. В сообщении на сайте посольства рекомендуется американцам, которые находятся в России, покинуть страну до 15-го июня, если их российская виза истекает.
2021-04-30T11:02:42+03:00
2021-04-30T11:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 30 апреля 2021
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