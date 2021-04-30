В Москве сегодня задержан адвокат ряда фигурантов дел о госизмене Иван Павлов

Недавно он также стал представлять интересы соратников Алексея Навального по иску прокуратуры о признании структур политика экстремистскими. В офисе правозащитного объединения «Команды 29», которое возглавляет Павлов, и в его квартире в Петербурге проходят обыски.

Задержание адвоката – это чрезвычайное событие, поскольку адвокат защищен особым статусом, — сказал нашей радиостанции вице-президент адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант. Вадим Клювгант отметил, что любое преследование адвоката, если оно связано с профессиональной деятельностью, является настораживающим фактором.