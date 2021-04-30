Клювгант: Задержание адвоката является экстраординарным событием, поскольку он защищен особым статусом

Задержание адвоката является экстраординарным событием, поскольку он защищен особым статусом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант.

Он уточнил, что «повышенная гарантия состоит в том, что уголовное дело в отношении адвоката имеет право возбудить только руководитель подразделения Следственного комитета по субъекту Федерации». Например, в столице – это руководитель ГСУ СКР по Москве. Следователь ниже рангом сделать этого не может.

«Во-вторых, когда у адвоката проводятся обыски или выемки, неважно, дома, на работе, в офисе, в машине, в кармане – для этого нужна совокупность трех обязательных условий. Первое: должно быть возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Не просто какое-то, а именно в отношении адвоката. Или ему должно быть предъявлено обвинение по уголовному делу. Второе: должно быть судебное решение на проведение такого действия. Именно предварительное, а не согласие суда, когда уже все сделано. И в этом судебном решении должно быть конкретно указано, в связи с чем и что может быть обыскано и изъято», — рассказал В.Клювгант.

В-третьих, эксперт отметил, что «при таком процессуальном действии должен присутствовать уполномоченный представитель Адвокатской палаты для обеспечения гарантий соблюдения прав адвоката». «То есть не как представитель адвоката, а как представитель адвокатского сообщества – корпорации», — уточнил он.

В.Клювгант также подчеркнул, что все действия следователей и решение суда могут быть обжалованы.

Он добавил, что «любой факт преследования адвоката, если оно связано с его профессиональной деятельностью, является настораживающим». «Это всегда так, независимо от того, какая фамилия у адвоката, в каком регионе он работает, какие дела ведет», — заключил В.Клювгант.

Ранее стало известно, что в Москве по делу о разглашении данных предварительного расследования задержан адвокат Иван Павлов. Адвокат выступает на стороне защиты в делах против ФБК* (внесен в реестр иноагентов), журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан.