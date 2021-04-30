Пассажирский самолет, который вылетел из Тюмени в Сочи, совершил вынужденную посадку в Самаре

Одному из пассажиров стало плохо, его увезли на «скорой помощи», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе аэропорта. Как сообщают местные СМИ, примерно через час самолет авиакомпании «Икар» продолжил рейс.
2021-04-30T10:35:23+03:00
2021-04-30T10:47:51+03:00
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10:35, 30 апреля 2021
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