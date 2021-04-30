Россия и Евросоюз выразили соболезнования Израилю в связи с гибелью людей во время религиозного праздника

По данным газеты «Джерузалем Пост», в результате обрушения трибуны и последующей давки жертвами стали по меньшей мене 44 человека, более сотни пострадали. Инцидент произошел в районе горы Мерон на севере страны.
2021-04-30T10:34:48+03:00
2021-04-30T10:51:49+03:00
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10:34, 30 апреля 2021
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