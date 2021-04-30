Правозащитное объединение «Команда 29» сообщает об обысках в Петербурге в своем офисе и в квартире своего руководителя Ивана Павлова. Там находится его жена. Сам Павлов задержан в Москве, в его гостиничном номере проходит обыск. После его окончания Павлова повезут на допрос, — сообщил в нашем эфире его коллега Евгений Смирнов. По его словам, Павлову вменяют разглашение данных предварительного следствия. Смирнов уточнил агентству ТАСС, что это не может быть связано с распространением информации о возбуждении нового дела против Алексея Навального, о котором стало известно накануне, так как в рамках этого дела Павлов не давал подписки о неразглашении.

Иван Павлов известен защитой обвиняемых в госизмене, в том числе журналиста Ивана Сафронова. Кроме того, он стал представлять интересы соратников Алексея Навального по иску прокуратуры о признании структур политика экстремистскими.