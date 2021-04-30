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10:05, 30 апреля 2021

Свыше 20 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из приграничных с Таджикистаном районов

фото: t.me/nexta_live
фото: t.me/nexta_live

В селах, расположенных близ границы, сгорело около 20 домов и несколько автозаправок. Властям Баткенской области еще предстоит установить точное количество пострадавших жилищ и оценить нанесенный материальный ущерб. Вместе с тем, как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского МИДа, в страну уже прибыл гуманитарный груз с продовольственными товарами и продуктами питания из Объединенных Арабских эмиратов.

Для оказания помощи пострадавшим на границу отправлены дополнительные бригады медиков, сообщают в Министерстве здравоохранения страны. По последним данным, всего в ходе вооруженного конфликта ранены свыше 130 человек, еще 13 погибли.

В погранслужбе Киргизии также сообщают, что таджикские военные применяли боевые вертолеты Ми-24, с одного из них велся обстрел территории.
Несмотря на то, что еще несколько часов назад глава Киргизии заявил, что ситуация на границе стабилизировалась, в УВД приграничных территорий сообщают, что обстановка до сих пор остается напряжённой. В частности, как пишет «Интерфакс», перестрелки до сих пор продолжаются, в район боестолкновения стягивается военная техника.

В Таджикистане власти призывают граждан своей страны не поддаваться на провокации и не участвовать в конфликте.


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