В Москве задержан известный адвокат Иван Павлов, который недавно стал защищать соратников Алексея Навального

По словам его коллег, силовики пришли с обыском и к его жене в Петербурге.

UPD 10:13:В офисе «Команды 29» в Петербурге Следственный комитет начал обыск, об этом сообщается в telegram-канале правозащитной организации.

Силовики пришли в номер Павлова рано утром. После обыска они объявили, что юрист задержан. Об этом сообщил адвокат Павлова Евгений Смирнов, который озвучил и причину интереса к Павлову. «Я сейчас стою около его номера в гостинице в Москве, меня туда не пускают. Иван находится внутри. Он обеспечен защитой: с ним два адвоката. По слухам известно, что его задержание связано со статьей 310 УК РФ — разглашение данных предварительного следствия. Сейчас его повезут на допрос в Следственный комитет, и дальше будет решаться вопрос с мерой пресечения», — рассказал Е.Смирнов. По мнению Е.Смирнова, задержание Павлова связано с его профессиональной деятельностью: адвокат выступает на стороне защиты в делах против ФБК*, журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан. «Мы считаем, что ни Иван, ни кто-то другой не нарушал никогда закон, тем более нормы 310 статьи УК, и никаких тайных левых сливов точно не делал. Это задержание может быть только за эффективную защиту Ивана по уголовным делам и связано с любым делом, которое сейчас мы ведем», — уточнил Е.Смирнов. Он отметил, что сами оперативники ничего не объясняют, однако обратил внимание, что ранее Павлову и другим членам «Команды 29» поступали угрозы от ФСБ. «Ивану часто поступали угрозы от следователей ФСБ. Например, следователь Чабан, который ведет множество уголовных дел, в том числе Ивана Сафронова или Виктора Кудрявцева, который вчера скончался, он неоднократно прямо говорил в лицо и мне, и Ивану, что «вы у нас стоите поперек горла – мы сделаем все, чтобы вас посадить», — рассказал Е.Смирнов. Он добавил, что до решения суда Павлова не могут лишить статуса адвоката. Е.Смирнов также отметил, что в отношении его коллеги не может быть избрана мера пресечения в виде ареста, так как статья 310 УК этого не предусматривает. Кроме того, он подчеркнул, что никаких ограничений на профессиональную работу тоже не должно быть. Но, в случае чего, работа по делам, которые вел Павлов, прекращена не будет. «Конечно, это удар по защите. Но мы в делах всегда работаем командой, группой адвокатов, поэтому защита будет продолжаться по всем делам», — заключил Е.Смирнов.



Это подтверждается еще и тем, что Павлову по его словам неоднократно поступали угрозы от следователей ФСБ, которые обещали его посадить.

Параллельно обыски прошли и у Игоря Дорфмана, it-специалиста «Команды 29», объединения юристов и правозащитников, которое возглавляет Павлов. Несколько позже стало известно, что дело на Павлова заведено по статье, которая предусматривает ответственность за разглашение данных предварительного следствия. Этим утром он собирался на очередное заседание суда по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. В портфеле у Павлова много других резонансных дел. Сейчас он защищает Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального, признанный властями иностранным агентом.

Уголовная статья, которую вменяют Ивану Павлову, предусматривает максимальное наказание в виде ареста до 3-х месяцев.

*— Внесен Минюстом в реестр иноагентов