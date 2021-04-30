«Коммерсантъ»: Россиян хотят обязать проверяться на хронический алкоголизм и наркотики при получении водительских прав

Газета «Коммерсантъ» выяснила, что россиян хотят обязать проверяться на хронический алкоголизм и наркотики при получении водительских прав. с Согласно проекту приказа Минздрава, дополнительные исследования предстоит пройти, если врач заметил признаки алкоголизма или наркозависимости. Издание напоминает, что два года назад Минздрав уже пытался ввести подобные меры, но их раскритиковал президент Владимир Путин.