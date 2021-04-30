Силовики в Петербурге пришли с обыском к жене задержанного адвоката Ивана Павлова, — рассказал в эфире «Эха Москвы» его коллега Евгений Смирнов. Павлову вменяют разглашение данных предварительного расследования. Об этом сообщает основанное Павловым правозащитное объединение «Команда 29». Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа до 80-ти тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2-х лет, либо арест на срок до 3-х месяцев.

Иван Павлов был задержан после обыска в его гостиничном номере в Москве рано утром. Примерно в то же время силовики в Петербурге выломали дверь в квартиру IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана. Павлов, по словам его коллег, собирался на очередное заседание суда по делу своего подзащитного Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Также «Команда 29» стала представлять интересы соратников Алексея Навального по иску о признании структур политика экстремистскими организациями.