Суд в Нью-Йорке сегодня рассмотрит вопрос об экстрадиции Харви Вайнштейна в Калифорнию

В прошлом году бывший голливудский продюсер был приговорен в Нью-Йорке к 23-м годам заключения по обвинению в изнасиловании. Однако в Лос-Анджелесе против него выдвинуты новые обвинения.

В феврале 2020 года жюри присяжных в Нью-Йорке признало в прошлом одного из самых могущественных людей Голливуда Харви Вайнштейна виновным в двух тяжких преступлениях: изнасиловании и сексуальном нападении. Суд приговорил продюсера, обвинения против которого положили начало всемирному движению против сексуальных домогательств metoo, к 23 годам тюрьмы. Харви Вайнштейн отрицает все обвинения и подал апелляцию в Верховный Суд Нью-Йорка, что не помешает его экстрадиции в Лос-Анджелес. Адвокаты бывшего продюсера просили суд отложить экстрадицию до июня, ссылаясь на состояние здоровья 69-летнего клиента , который, по их словам, почти полностью ослеп и потерял зубы в тюрьме — сейчас Вайнштейн отбывает наказание в тюрьме строгого режима в Баффало. В прошлом году у него обнаружили коронавирус.

Если Харви Вайнтшейна присяжные признают виновным по всем пунктам, то в Лос-Анджелесе ему грозит до 140 лет тюрьмы.