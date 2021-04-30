Власти Киргизии сообщают об эвакуации более 20-ти тысяч граждан из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Это передает агентство Интерфакс. В МЧС Киргизии заявили, что сгорели школа, пограничная застава и несколько одноэтажных жилых домов. По данным Минздрава республики, погибли 13 человек, пострадали более 130-ти. Данных от Таджикистана пока нет.

Столкновения между военными двух стран накануне длились более 6-ти часов. Конфликт вспыхнул между местными жителями в приграничных районах из-за водозабора, который каждая из сторон считает своей территорией. Обстановка на границе остается напряженной. Как сообщили Интерфаксу в киргизской полиции, глава одного из сельсоветов взят гражданами Таджикистана в заложники. Продолжаются перестрелки. Стягивается военная техника.