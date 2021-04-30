Лефортовский суд Москвы должен начать рассмотрение вопроса о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы с минуты на минуту должен начать рассмотрение вопроса о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову. Советника главы Роскосмоса обвиняют в госизмене. Вину Сафронов не признаёт. Он находится в СИЗО «Лефортово» почти 10 месяцев. Ранее за Ивана Сафронова поручились около 400 человек, в том числе главные редакторы крупных СМИ, политики, представители общественных организаций. Среди них был журналист газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Президент Владимир Путин ранее утверждал, что обвинение Ивана Сафронова в госизмене не связано с его журналистской деятельностью. Между тем, по словам стороны защиты, обвинение относится к 2017-му году, когда Сафронов был корреспондентом газеты «Коммерсантъ».