Руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова задержали в Москве

Также у него прошел обыск.

Обыск у адвоката журналиста Ивана Сафронова, как сообщил «Эху Москвы» юрист Евгений Смирнов, проводили сотрудники ФСБ. По предварительным данным, это может быть связано непосредственно с его профессиональной деятельностью. Смирнов пока не смог попасть к своему коллеге в гостиничный номер, где он сейчас находится. До самого Павлова дозвониться также не получается, его телефон выключен.

В «Команде 29» сообщили, что сегодня следственные действия проводились и в Санкт-Петербурге в квартире IT-специалиста правозащитного объединения Игоря Дорфмана. Адвокаты пока также не могут с ним связаться, на звонки отвечать он перестал.

Иван Павлов ведет ряд дел по статье о государственной измене. В частности, он защищает бывшего топ-менеджера компании «Интер-РАО» Карину Цуркан и журналиста Ивана Сафронова, также он был защитником ученого Виктора Кудрявцева, который накануне скончался. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией по иску о признании организации экстремистской. Ранее Минюст признал ФБК иностранным агентом.

Агентство ТАСС со ссылкой на Евгения Смирнова сообщает, что Павлову вменяют разглашение данных предварительного расследования.