В Израиле во время религиозного праздника погибли 44 человека, более сотни пострадали

Такие данные приводит газета «Джерузалем Пост». Обрушилась одна из трибун. Как пишут местные СМИ, часть людей могла пострадать и погибнуть в результате последовавшей давки. По словам организаторов, в мероприятии участвовало более 100 тысяч человек. Инцидент произошел в районе горы Мерон на севере Израиля.