В Израиле во время религиозного праздника погибли 44 человека, более сотни пострадали

Такие данные приводит газета «Джерузалем Пост». Обрушилась одна из трибун. Как пишут местные СМИ, часть людей могла пострадать и погибнуть в результате последовавшей давки. По словам организаторов, в мероприятии участвовало более 100 тысяч человек. Инцидент произошел в районе горы Мерон на севере Израиля.
2021-04-30T08:34:01+03:00
2021-04-30T08:47:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2830692-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3447046.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...