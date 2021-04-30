Президент Киргизии выразил соболезнования родным и близким погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в конфликте на границе с Таджикистаном. Он пообещал полную поддержку всем пострадавшим. По последним данным киргизской стороны, в результате конфликта были убиты 13 жителей республики, пострадали более 130-ти. Данных Таджикистана пока нет.

Перестрелки между военными произошли накануне в районе водозабора, который каждая из сторон считает своей территорией. Этим утром в МИДе Таджикистана сообщили, что стороны договорились создать рабочую группу по деэскалации конфликта.