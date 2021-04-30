В Красноярском научном центре сибирского отделения РАН сообщили, что к ним пришли силовики

В пресс-службе сказали Интерфаксу, что пока ничего не знают про обыски и пытаются выяснить. Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что действия оперативников связаны с подозрением в адрес сотрудников учреждения в злоупотреблении должностными полномочиями.