В Красноярском научном центре сибирского отделения РАН сообщили, что к ним пришли силовики

В пресс-службе сказали Интерфаксу, что пока ничего не знают про обыски и пытаются выяснить. Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что действия оперативников связаны с подозрением в адрес сотрудников учреждения в злоупотреблении должностными полномочиями.
2021-04-30T08:33:15+03:00
2021-04-30T08:44:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 30 апреля 2021
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