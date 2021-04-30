Правозащитное объединение «Команда 29» сообщает о задержании своего руководителя, адвоката Ивана Павлова

Как рассказал «Эху Москвы» его коллега Евгений Смирнов, у Павлова сотрудники ФСБ проводят обыск и, очевидно, это связано с его профессиональной деятельностью. Как сообщается на сайте «Команды 29», примерно в 6:40 утра силовики в Петербурге выломали дверь в квартиру IT-специалиста организации Игоря Дорфмана. Он перестал выходить на связь.

Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Среди его подзащитных бывший топ-менеджер компании «РАО ЕС» Карина Цуркан, скончавшийся накануне ученый Виктор Кудрявцев и журналист Иван Сафронов. Этим утром Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть вопрос о продлении его ареста.

Кроме того, Павлов представляет интересы соратников Алексея Навального по иску прокуратуры о признании структур политика экстремистскими.

