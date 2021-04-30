Глава Киргизии сообщил, что ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась

Стороны намерены перейти к мирному урегулированию конфликта.

Об улучшении обстановки пока сообщает только киргизская сторона. По словам президента Садыра Жапарова, урегулирование конфликта стало возможно благодаря работе специальной группы, которая сразу после прибытия на границу предприняла ряд мер по стабилизации ситуации. В частности, там установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов.

МИД Киргизии также сообщает, что страны договорились создать общую рабочую группу. В нее войдут силовики, а также представители исполнительной власти двух государств. Для деэскалации ситуации они, как ожидается, будут заниматься реализацией намеченных мер. Каких именно, пока не уточняется.

Обстановка на приграничной территории в районе водозабора «Головной», который каждая страна считает своей территорией, обострилась в минувшую среду. Тогда возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. Спустя сутки в происходящее вмешались военные. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня.

По сообщения властей Киргизии, в ходе столкновения погибли 13 человек, еще больше 130 получили ранения. Таджикистан обстановку пока не комментировал.