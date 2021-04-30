В районе села Серменево в Башкирии вспыхнул газопровод

Как сообщили «Интерфаксу» источник в администрации района, в результате разгерметизация и возгорания газового трубопровода возникло факельное горение. Окрестные населенные пункты отключены от газоснабжения. Дороги в районе происшествия перекрыты. Пострадавших нет. В настоящее время производится охлаждение зоны горения.