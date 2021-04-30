У главы адвокатской «Команды 29» Ивана Павлова проходит обыск

Об этом сообщается в телеграм-канале «Команды 29». По сведениям канала, Павлов задержан. Одновременно, по сообщению канала, силовики выламывают дверь квартиры IT-специалиста Команды 29 Игоря Дорфмана. Связи с ним самим нет. Адвокат Иван Павлов представляет интересы Навального и его соратников по целому ряду резонансных дел. По какой причине он задержан, пока неясно. Павлов также защищает журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Софронова, обвиняемого в госизмене.