Английские футбольные клубы намерены бойкотировать соцсети в знак борьбы с расизмом и неравенством

С сегодняшнего дня они собираются на 4 дня не публиковать никаких сообщений.

Футбольная общественность утверждает, что каждый день подвергается дискриминации на почве ненависти. При этом реальных последствий для тех, кто высказывает угрозы в интернете, нет, считают в Футбольной ассоциации Англии. С ней солидарны и в Английской Премьер-лиге – высшем дивизионе национального чемпионата. Там осудили расизм и оскорбления. Предполагается, что к бойкоту соцсетей присоединятся не только организации, руководящие футболом в Англии, но и практически все клубы – причем как из мужских, так и женских лиг. Они просят от британского правительства ужесточить законы о безопасности в интернете.

К слову, некоторые известные футболисты в последнее время также жаловались на расизм и оскорбления в соцсетях. Среди них – капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, который высказался в защиту нескольких темнокожих футболистов, подвергшихся травле. Он считает непростительными такие публикации. А бывший нападающий сборной Франции и один из лучших ее игроков Тьерри Анри уже покинул соцсети.

К бойкоту целого ряда платформ присоединится и общеевропейский футбольный союз УЕФА.