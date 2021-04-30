СК начал повторную проверку в отношении экс-главы фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксении Соколовой

Следственный комитет начал повторную проверку по статье о самоуправстве в отношении экс-главы фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксении Соколовой, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Претензии правоохранителей к Соколовой, по данным источников агентства, не изменились по сравнению с расследованием трехлетней давности. Экс-директору фонда вменяют, что она подняла себе зарплату с 30 до 150 тысяч, сняла под офис помещение в центре Москвы и наняла организации второго дорогого адвоката, не расторгнув контракт с первым. Суммарный ущерб для фонда оценивают почти в 2 млн рублей. Максимальное наказание по статье самоуправство без применения насилия – 6 месяцев ареста. О новой проверке Соколовой, как она рассказала сетевому изданию «Такие дела», ничего не известно.

В прошлый раз после 4 следственных проверок дело закрыли, постановление есть у Соколовой на руках. Тем не менее в июле 2018 от руководства фондом попечители ее отстранили.

Ксения Соколова возглавила фонд «Справедливая помощь» после гибели его основательницы, Елизаветы Глинки, в авиакатастрофе в декабре 2016.