В России сегодня истекает срок подачи декларации о доходах

Сдача жилья в аренду, продажа недвижимости или транспорта, выигрыш в лотерею, занятия репетиторством — об этих и других доходах, полученных помимо зарплаты россияне должны отчитываться каждый год. Для этого необходимо подать налоговую декларацию. Помимо физических лиц её должны сдать индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты. Декларацию нужно представить в налоговый орган по месту своего учета. Это также можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы. Тех, кто не предоставит документ до конца дня или не заплатит вовремя налог — это надо сделать до середины июля – оштрафуют. За каждый месяц просрочки возьмут пять процентов от неуплаченной суммы налога, отмечает Парламентская газета. При этом закон определяет минимальную и максимальную планку размера штрафа: от тысячи рублей и не более 30% от суммы налога, которую необходимо уплатить.

Налоговая служба в течение трёх месяцев проверит, правильно ли заполнена декларация и рассчитан налог.