Беньямин Нетаньяху назвал «тяжелой катастрофой» трагедию на религиозном празднике на горе Мерон

В результате обрушения трибун и давки там погибли почти 40 человек. Десятки человек получили ранения. Во время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры, самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч исповедующих ортодоксальный иудаизм.