Беньямин Нетаньяху назвал «тяжелой катастрофой» трагедию на религиозном празднике на горе Мерон

В результате обрушения трибун и давки там погибли почти 40 человек. Десятки человек получили ранения. Во время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры, самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч исповедующих ортодоксальный иудаизм.
2021-04-30T06:34:28+03:00
2021-04-30T06:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 30 апреля 2021
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