Киргизия и Таджикистан подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта на границе

Об этом «Интерфаксу» сообщил полпред правительства Киргизии в Баткенской области. По его словам, созданные по инициативе правительств двух стран комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах пришли к обоюдному согласию прекратить столкновения. Официальных заявлений с таджикской стороны на этот счет не поступало.