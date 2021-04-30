Киргизия и Таджикистан подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта на границе

Об этом «Интерфаксу» сообщил полпред правительства Киргизии в Баткенской области. По его словам, созданные по инициативе правительств двух стран комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах пришли к обоюдному согласию прекратить столкновения. Официальных заявлений с таджикской стороны на этот счет не поступало.
2021-04-30T06:33:08+03:00
2021-04-30T06:33:08+03:00
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06:33, 30 апреля 2021
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