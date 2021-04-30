Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, на которой накануне произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран, стабилизировалась. Об этом ТАСС сообщили в Погранслужбе Киргизии. По ее данным, ночью серьезных столкновений с применением огнестрельного оружия отмечено не было. В настоящее время стороны продолжают придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня. Таджикская сторона ситуацию не комментировала.
2021-04-30T06:16:48+03:00
2021-04-30T06:16:48+03:00
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06:16, 30 апреля 2021
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