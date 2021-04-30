Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову

Ранее Мосгорсуд отказался отпустить Ивана Сафронова из СИЗО. В начале марта Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронову до 7 мая. Адвокат журналиста Иван Павлов сказал нам, что суд не принял во внимание аргументы защиты. Следователь, ведущий дело Ивана Сафронова, был повышен в звании и должности, отметил адвокат.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников ранее просил Владимира Путина простить Ивана Сафронова и поручился за него. Путин назвал предательство самым серьезным грехом и сказал что обвинения в Сафронова в государственной измене не связаны с его журналистской деятельностью.