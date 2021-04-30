Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:09, 30 апреля 2021

Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову

Ранее Мосгорсуд отказался отпустить Ивана Сафронова из СИЗО. В начале марта Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронову до 7 мая. Адвокат журналиста Иван Павлов сказал нам, что суд не принял во внимание аргументы защиты. Следователь, ведущий дело Ивана Сафронова, был повышен в звании и должности, отметил адвокат.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников ранее просил Владимира Путина простить Ивана Сафронова и поручился за него. Путин назвал предательство самым серьезным грехом и сказал что обвинения в Сафронова в государственной измене не связаны с его журналистской деятельностью.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Ощущение раскола в американских мозгах Другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом доминирующих американских позиций в мире…

5 113 6 6709 29.04
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Без повестки не пошла. Обещали вернуться Фильм про дворец в Геленджике он смотрел, но не знает, насколько можно ему верить. Дети у него есть. Предложила ему подумать о будущем его детей…

5 112 6 52296 23.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Начинаю выход из голодовки Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения…

5 325 6 83502 23.04
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Журналист не является священной коровой Если власти или государству надо обыскать журналиста во время демонстрации, власть вправе это делать. Журналист пусть не кочевряжится, не строит из себя четвертую власть…

5 121 6 14457 28.04
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Не осудил за преступления киевскую хунту – все, иностранный агент Если ты критикуешь Путина – это не значит, что ты враг России. Ты можешь быть патриотом и при этом критиковать Путина. Но если ты не осудил репрессивную киевскую хунту – никаких шансов…

5 83 6 13478 29.04
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все…

5 160 6 26512 25.04
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Танго: Байден приглашает, а Путин отвечает В ситуации сокращения ресурсов влияния Кремль будет вынужден все больше полагаться на силовые инструменты— как внутри, так и вовне. Даже не из-за упоения силой, а в силу отсутствия других способов убеждения…

5 111 6 59463 23.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Несовместимость. Почему в системе Путина нет места свободе слова Система Путина несовместима ни со свободой слова, ни с независимыми СМИ, ни с честными профессиональными журналистами. И как только появится свобода слова, эта система развалится…

5 111 6 19452 29.04
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 47 6 9697 23.04
Блоги

Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону заявила о пытках, которым ее подвергли в отделении полиции Ксения Середкина пишет в Твиттере, что ее заставляли глотать резиновую дубинку, а за отказ делали засечку на руке…

5 42 6 32324 23.04
Блоги

Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге Рисунок просуществовал несколько часов…

5 248 6 48202 28.04
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

О страхе Никогда не забуду того мерзкого страха, который я ощущала. Надпись я старательно прикрывала рукой, но мне казалось, что весь вагон ее видит, я обливалась потом и не очень соображала, что читаю…

5 295 6 60458 29.04
Блоги

Алексей Навальный политик

«Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король голый» Алексей Навальный сегодня присутствовал по видеосвязи на заседании по апелляционной жалобе на приговор по делу «о клевете на ветерана». Суд жалобу отклонил. Последнее слово Алексея Навлаьного перед решением…

5 291 6 64953 29.04
Блоги

Владимир Рыжков политик

Это сталинская схема Судья не стала проверять отсутсвие доказательств правонарушения и многочисленные ошибки в документах МВД. Признала виновным. Все граждане России как голые — все беззащитны…

5 110 6 63895 23.04
Блоги

Эдвард Радзинский писатель, драматург, сценарист, телеведущий

+ Ленин и Троцкий – отцы Сталина Ленин и Троцкий – отцы Сталина Почему получилось, что «у нас может быть только две партии: одна у власти, а другая сидит»...

5 30 6 17902 23.04
8читать ;смотреть
Блоги

Ученики школы при посольстве России в Чехии отправили обращение МИДу РФ и Чехии Кризис в чешско-российских отношениях привёл к тому, что под вопросом оказалось само существование нашей любимой школы, под вопросом оказалось само существование непрерывной традиции российского образования в Чехии…

5 38 6 9075 29.04

Популярное за неделю

Новости

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов. Как передает РБК, Олеаг Кожемяко считает, что полученные средства можно пустить на развитие внутреннего туризма.

5 8 6 1682
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это хорошая новость, потому что они решили так вот прилюдно Навального не убивать, испугались. Но дальше началась очень смешная вещь…

5 36 6 82680 24.04
#слушать 47:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3445498
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Рауль Кастро, бывший лидер правящей Коммунистической партии Кубы, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 25 6 7898 28.04
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Обман про антитела Когда я спросила у врача, а когда мне делать тест на антитела, ведь все мои знакомые россияне его делают, терапевт удивленно переспросила: «Простите, а зачем?»..

5 270 6 662075 26.04
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионерам: ни-че-го Пенсионерам: ни-че-го Пенсионеры и так правильно проголосуют, так как они самый надежный оплот властей. Ну куда они денутся? И зачем тогда тратиться на них?..

5 155 6 125429 27.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9098380
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4890438

Сегодня в эфире