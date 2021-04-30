Рассмотрение иска политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову назначено на сегодня

Поводом для обращения в суд послужили слова Пескова о работе оппозиционера на ЦРУ.

Накануне адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала о состоянии здоровья политика и условиях содержания в тюрьме. В отношении Навального и двух его соратников ранее возбудили новое уголовное дело за создание НКО, посягающей на личность и права граждан.

Общественный деятель и издатель «Открытых медиа» Михаил Ходорковский в своём Telegram-канале сообщил, что начал сбор информации, свидетельствующей о коррупционных преступлениях фигурантов «списка Навального».

В списке также были указаны восемь «приоритетных» фамилий. Это миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, телеведущий Владимир Соловьёв, сын главы Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников и глава Минздрава Михаил Мурашко.