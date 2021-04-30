Парламент Китая одобрил закон об ответственности за нерациональное использование пиши.

Теперь владельцы ресторанов и закусочных могут штрафовать клиентов, которые не смогли до конца съесть свои порции. Документ, который получил неофициальное название — «Закон о чистых тарелках», помимо штрафов, предполагает усиление идеологической работы. Так, заведения общепита должны вывешивать плакаты, которые доходчиво разъясняют вред от выброшенной еды. А в соцсетях развернулась целая кампания по спасению продовольствия от нерационального использования. Ежегодно в Китае в помойные ведра отправляется 18 миллионов тонн пищевых продуктов.