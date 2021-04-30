Светлана Тихановская не планирует участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии.

Об этом лидер белорусской оппозиции заявила на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Институтом имени Маккейна. По словам Тихановской, цель оппозиции — провести такие выборы, а ее мандат заключается в том, чтобы организовать их, но в них не участвовать. Она подчеркнула, что не стремится к власти и никогда не имела таких амбиций.
2021-04-30T05:10:20+03:00
2021-04-30T05:10:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 30 апреля 2021
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