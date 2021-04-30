Кандидатов в водители могут обязать проверяться на хронический алкоголизм и наркоманию.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новый проект приказа Минздрава, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины» и может вступить в силу с 1 января 2022 года. Конкретные методы выявления наркомании и алкоголизма в приказе не уточняются.
2021-04-30T05:09:16+03:00
2021-04-30T05:09:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2830634-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...