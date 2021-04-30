Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство СК о продлении срока ареста Ивану Сафронову.

Журналист и советник главы «Роскосмоса» уже почти год находится под стражей по обвинению в госизмене. По данным защиты, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Сафронов вины не признает и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До «Роскосмоса» Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей».