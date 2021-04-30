124 гражданина Киргизии пострадали результате конфликта на границе с Таджикистаном.

13 человек, включая 12-летнюю девочку погибли. Это уточненные данные минздрава Киргизии, по состоянию на утро пятницы. Душанбе своих данных о потерях не приводит. Накануне на границе двух стран-членов ОДКБ обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, минувшей ночью очевидцы на местах сообщали о новых перестрелках на границе, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.
2021-04-30T05:06:13+03:00
2021-04-30T05:06:18+03:00
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05:06, 30 апреля 2021
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