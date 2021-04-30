124 гражданина Киргизии пострадали результате конфликта на границе с Таджикистаном.

13 человек, включая 12-летнюю девочку погибли. Это уточненные данные минздрава Киргизии, по состоянию на утро пятницы. Душанбе своих данных о потерях не приводит. Накануне на границе двух стран-членов ОДКБ обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, минувшей ночью очевидцы на местах сообщали о новых перестрелках на границе, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.