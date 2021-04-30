Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе.

Это следует из результатов опроса сервиса Зарплата.ру, на который ссылается агентство РИА «Новости». Как отмечается в исследовании, 18% респондентов испытывают дискомфорт по этому поводу, 21% предпочитает перетерпеть, 28% ждут, чтобы в туалетной комнате не было никого. Четверть респондентов брезгуют пользоваться туалетом на работе, 8% вообще никогда не ходят в туалет в рабочее время.
2021-04-30T04:08:31+03:00
2021-04-30T04:08:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 30 апреля 2021
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