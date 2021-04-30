Четвертый полет вертолета «Изобретательность» на Марсе состоится сегодня.

Как сообщает НАСА, изначально полет был запланирован на четверг, однако из-за технической неполадки поднять аппарат над поверхностью Марса в намеченное время не удалось. По планам НАСА, вертолет поднимется на высоту около 5 метров и отлетит в южном направлении на 133 метра на скорости около 3,5 м/с.