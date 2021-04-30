Четвертый полет вертолета «Изобретательность» на Марсе состоится сегодня.

Как сообщает НАСА, изначально полет был запланирован на четверг, однако из-за технической неполадки поднять аппарат над поверхностью Марса в намеченное время не удалось. По планам НАСА, вертолет поднимется на высоту около 5 метров и отлетит в южном направлении на 133 метра на скорости около 3,5 м/с.
2021-04-30T04:07:20+03:00
2021-04-30T04:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 30 апреля 2021
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