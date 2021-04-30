Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов.

Как передает РБК, Олеаг Кожемяко считает, что полученные средства можно пустить на развитие внутреннего туризма. Чиновник указал, что сейчас Россия — на шестом месте среди всех стран по выездному туризму. Россияне, по его словам, ежегодно тратят в туристических поездках за рубежом около $36 млрд. В правительстве введение выездного сбора пока не рассматривается.