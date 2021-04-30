Число жертв давки на религиозном празднике в Израиле выросло до 38.

Как пишет газета «Гаарец» со ссылкой на медиков, трагедия произошла на горе Мерон на севере страны, где в ночь на пятницу собрались около 100 тыс. иудеев. По данным газеты Jerusalem Post, в общей сложности 103 человека получили ранения, 38 из них в критическом состоянии. Экстренная медслужба «Маген Давид Адом» в своем Twitter подтверждает гибель десятков человек., но по ее данным, на горе Мерон произошла давка, а не обрушение трибун, как сообщалось ранее. Израильская полиция закрыла движение в этом районе и начала эвакуацию посетителей. Армия обороны Израиля направляет сюда солдат из спасательной бригады и вертолеты.