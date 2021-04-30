Согласно распоряжению региональной администрации, количество зрителей присутствующих на спортивных мероприятиях ограничено 75% вместимости трибун, но не
более 25-тью тысячами. Ранее в городе
Петербурге отменили обязательный перчаточный режим в общественных
местах, но продлили обязательно ношение масок.
Власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 30 мая.
Согласно распоряжению региональной администрации, количество зрителей присутствующих на спортивных мероприятиях ограничено 75% вместимости трибун, но не