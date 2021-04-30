Власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 30 мая.

Согласно распоряжению региональной администрации, количество зрителей присутствующих на спортивных мероприятиях ограничено 75% вместимости трибун, но не

более 25-тью тысячами. Ранее в городе

Петербурге отменили обязательный перчаточный режим в общественных

местах, но продлили обязательно ношение масок.