Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на сл. неделе посетить Украину.

Как сообщает CBS News, это связано с напряженностью отношений между Россией и Украиной. По сведениям CNN, визит Блинкена в Киев должен «снизить беспокойство» украинской стороны в связи с возможной встречей предстоящим летом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.