Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на сл. неделе посетить Украину.

Как сообщает CBS News, это связано с напряженностью отношений между Россией и Украиной. По сведениям CNN, визит Блинкена в Киев должен «снизить беспокойство» украинской стороны в связи с возможной встречей предстоящим летом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
2021-04-30T03:12:10+03:00
2021-04-30T03:12:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 30 апреля 2021
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