Минздрав Словакии опубликовал контракт на покупку российской вакцины «Спутник V».

На публикации договора настаивала президент страны и министр здравоохранения. Создатели «Спутника V» сообщили, что не против публикации документа, однако отметили, что для сравнения нужно также опубликовать договор с американской компанией Pfizer, чью вакцину Словакия также приобрела. Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, которая одобрила применение «Спуника V», не дожидаясь решения европейского регулятора. Это привело к политическому кризису в стране и отставке премьер-министра Игора Матовича. В начале апреля вокруг «Спутника V» в Словакии начался новый виток скандала после публикаций о том, что препарат, закупленный у России отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Позже РФПИ потребовал от Словакии вернуть партию «Спутника V» из-за многочисленных нарушений контракта.