Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки.

Как сообщили в пресс-службе министерства, предложение связано с повышенным спросом на гречиху на внешних рынках и, как следствие, рисками повышения внутренних цен на фоне растущего экспорта. Эксперты утверждают, что оптовые цены на гречку сейчас уже выше, чем во время прошлогоднего ажиотажа. Существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров отмечается с ноября. По словам представителя пресс-службы министерства, в данной ситуации речь идет лишь о временном ограничении экспорта.