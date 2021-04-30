Экипаж МКС изолировал на два месяца отсек, из которого утекает воздух.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА. Перед закрытием люка российский космонавт Пётр Дубров рассыпал в протекающем отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки и установил там видеокамеру. Отсек будет изолирован до прибытия на станцию очередного грузовика «Прогресс», запуск которого намечен на 30 июня. С утечкой воздуха на МКС борются с сентября 2019 года.
2021-04-30T02:12:38+03:00
2021-04-30T02:12:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 30 апреля 2021
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