Экипаж МКС изолировал на два месяца отсек, из которого утекает воздух.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА. Перед закрытием люка российский космонавт Пётр Дубров рассыпал в протекающем отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки и установил там видеокамеру. Отсек будет изолирован до прибытия на станцию очередного грузовика «Прогресс», запуск которого намечен на 30 июня. С утечкой воздуха на МКС борются с сентября 2019 года.